39 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

وطن: أفادت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الأربعاء، بتسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضي، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 745.

وأوضحت الكيلة أنه تم تسجيل 36 إصابة في محافظة الخليل توزعت في (حلوحول، وترقوميا، وبيت كاحل، ومدينة الخليل) و3 إصابات في رام الله.

وبتسجيل الإصابات الجديدة، ترتفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين إلى 745 مصابا، فيما بلغت حالات الشفاء 570، وحالات الوفاة 5، والحالات النشطة 170 حالة.