انتهاء الدورة الأولى للثانوية العامة

وطن: انتهت اليوم الأربعاء، الدورة الأولى لامتحان الثانوية العامة، والتي انطلقت بتاريخ 30/5/2020، بمشاركة 78480 طالبا وطالبة.

وتوجه وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إلى الطلبة وذويهم وأسرة التربية والتعليم في القدس والمحافظات الشمالية والجنوبية والخارج، في بيان صادر عن الوزارة، بالتحية والتقدير على نجاحهم المميز في إتمام امتحان الثانوية العامة، في ظل المشهد الكوروني وما يكتنفه من تحديات جسام.

كما توجه الوزير ببالغ الشكر لسيادة الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، على دعمهما لهذا الحدث الوطني الوازن، ولجميع الشركاء من المؤسسات الحكومية والمحلية والأمنية والمدنية وللمجتمع المحلي والقطاع الخاص، الذين عملوا بتكامل وتناغم مشهودين من أجل تأمين كافة الاستحقاقات الصحية والتنظيمية والمالية واللوجستية اللازمة، لتنظيم الامتحان بسلامة وسلاسة وهدوء.

وحيّا عورتاني طواقم التصحيح في كافة المراكز التي تبذل جهدا موصولا من أجل إنجاز مهمتها على أكمل وجه؛ تمهيدا لإعلان النتائج.