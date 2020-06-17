حماس: سلاحنا مشرع ويدنا على الزناد وسنتحرك في الوقت المناسب لافشال خطة الضم

وطن: أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية مساء الأربعاء، أن حركته "ستتحرك في الوقت المناسب حماية للقضية الفلسطينية من خطر خطة الضم الإسرائيلية لو كلفها رقابها."

وقال الحية خلال "المؤتمر الشعبي لمواجهة قرار الضم وصفقة القرن" في مدينة غزة، "سلاحنا مشرع وأصابعنا على الزناد، وقرارنا بيدنا، سنتحرك في الوقت المناسب حماية للقضية ولو كلفنا ذلك رقابنا".

ودعا إلى ثورة عارمة في الأراضي الفلسطينية لمواجهة قرار الضم، وأن يواجه الداخل المحتل الاحتلال بكافة الوسائل والسبل.

وخاطب أهل الضفة الغربية المحتلة: "نقول لكم، نحن سندكم ونقف في ظهركم، ثوروا على الاحتلال وحطموا الأغلال".

وقال الحية: "علموا هذا العدو كما علمتوه سابقا صلابتكم، فلا مجال للانتظار".

وطالب السلطة الفلسطينية بألا تكون عائقا أمام المقاومة الشعبية، وكل أشكال المقاومة وعلى رأسها المسلحة.