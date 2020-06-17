استئناف أوامر الحبس بالقضايا الجزائية والتنفيذية بغزة

وطن: قرر مجلس القضاء الأعلى في غزة يوم الأربعاء، استئناف إصدار أوامر الحبس في القضايا الجزائية والتنفيذية، ابتداءً من يوم الأحد القادم 21/6/2020.

وأوضح مجلس القضاء في بيان أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع الأحوال، إضافة لمراعاة الضوابط والتعليمات من الجهات الطبية المختصة من حيث أعداد المتقاضين وعدد الحضور في مرافق المحكمة والتباعد الجسدي ولبس الكمامة الطبية.

وجدد البيان التأكيد على منع التدخين داخل حرم المحاكم، ومنع تواجد أي مواطن باستثناء أصحاب العلاقة المباشرة.

وطالب المجلس الجهات المختصة كافة كل فيما يخصه تنفيذ أحكام ما جاء في البيان على أن يعمل به في التاريخ المحدد.