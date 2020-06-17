وزارة الاقتصاد تسمح بإدخال الملابس المستخدمة الى قطاع غزة

وطن: سمحت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة بإدخال الملابس المستخدمة (البالة) إلى قطاع غزة، بشرط الالتزام بعدد من الشروط والمتطلبات الفنية والإجراءات الوقائية والاحترازية.

وحددت الوزارة في بيان، عددًا من الشروط والإجراءات الاحترازية لإدخال هذه البضائع، وبمقدمتها حجزها لمدة 48 ساعة على أن تتعهد الشركة المستوردة بإعادة غسلها قبل عرضها.

واشترطت أن تتم عملية الغسيل وفق بروتوكولات وزارة الصحة.

وطالبت الوزارة العمال بارتداء قفازات سميكة وملابس واقية وكمامات طبية أثناء تفريغ وغسل الملابس.

ودعت وزارة الاقتصاد كافة الجهات المختصة بمتابعة هذا القرار الذي يسري تنفيذه بدءا من اليوم