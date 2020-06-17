"الخارجية" تدين اعتداء الاحتلال على جامعة القدس

وطن: أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم على هدم وتجريف الملعب الدولي لكرة القدم التابع لجامعة القدس في بلدة أبو ديس.

واعتبرت الوزارة، في بيان لها، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا الاعتداء هو جريمة جديدة ترتكبها قوات الاحتلال تضاف إلى مسلسل الجرائم المتواصلة بحق شعبنا وأرضه وممتلكاته ومقدساته، خاصة في القدس الشرقية ومحيطها، وكجزء لا يتجزأ من مخطط استعماري توسعي يهدف للسيطرة على أرض الملعب والمنطقة برمتها لتخصيصها لأغراض استيطانية، كجزء من المحاولات الإسرائيلية المتواصلة لخنق الجامعة وأنشطتها.

وأكدت أن هذا الاعتداء انتهاك صارخ للقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها واتفاقيات جنيف والحقوق الأساسية ومبادئ حقوق الإنسان الأممية.

وبينت أنها وجهت رسائل رسمية بشكل فوري إلى السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة فلسطين، لفضح هذه الجريمة وأبعادها الخطيرة، وللمطالبة بممارسة الضغط الدولي اللازم لإجبار سلطات الاحتلال على التراجع عن مخططاتها العدوانية ضد جامعة القدس والأرض التابعة لها.

وطالبت الوزارة المنظمات الأممية المختصة وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان واليونسكو، بتحمل مسؤولياتها بتوفير الحماية للمؤسسات التعليمية في القدس.