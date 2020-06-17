تسجيل (11) إصابة خلال أسبوع في القدس

وطن: أعلنت وحدة مكافحة كورونا في مدينة القدس المحتلة وبالتنسيق مع وزارة الصحة، الأربعاء، عن ارتفاع أعداد المصابين بفايروس كورونا إلى 11 اصابة خلال اسبوع واحد.

وأكدت وحدة مكافحة كورونا في القدس في بيان لها، أنّه "تم تسجيل أحدث حالات الإصابة في مدرسة كفر عقب الرسمية للبنين لمعلمة تعمل في المدرسة، حيثُ طلب من الطواقم العاملة بما فيها المعلمين والمعلمات والسكرتارية بملازمة المنازل والدخول في حجر صحي لمدة أسبوعين كما تم اغلاق المدرسة لمدة أسبوعين بالتنسيق ما بين وزارة الصحة ومدير المدرسة".

وقالت، إنّ الإصابة الثالثة سجلت الثلاثاء، في حي واد الجوز وتم إلزام صاحبها بدخول الحجر الصحي.

وتابعت، أنّ الاصابات الأخيرة في شرق القدس توزعت على النحو التالي:

5 اصابات في بيت حنينا و3 اصابات في واد الجوز وإصابتان في سلوان -راس العامود وإصابة في كفر عقب.

وحذرت وحدة مكافحة كورونا، المواطنين من امكانية انتشار موجة جديدة من الفايروس، متمنيةً عليهم الالتزام بتعليمات وإرشادات وزارة الصحة بالحرص على التباعد والمسافات، وارتداء الكمامات والابتعاد عن التجمهرات والمواظبة على النظافة الشخصية باستمرار.