مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

رام الله- وطن: اقتحم عشرات المستوطنين، صباح الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

ووفرت شرطة الاحتلال الحماية الكاملة للمستوطنين بدءًا من دخولهم عبر باب المغاربة، وتجولهم في أنحاء متفرقة من المسجد الأقصى، وانتهاءً بخروجهم من باب السلسلة.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 215 مستوطنًا بينهم 156 طالبًا يهوديًا و3 عناصر من مخابرات الاحتلال اقتحموا المسجد الأقصى، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي.

وأشارت إلى أن المستوطنين تلقوا خلال اقتحاماتهم، شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدوا طقوسًا تلمودية في الجهة الشرقية منه، وتحديدًا في منطقة باب الرحمة.