أهالي أسري القدس يزورون أبناءهم في سجون الاحتلال

وطن: توجه أهالي أسرى مدينة القدس، فجر الأربعاء، لزيارة أبنائهم في سجون "الدامون" و"النقب" و"نفحة" على نفقتهم الخاصة.

وأفاد رئيس لجنة أهالي الأسرى المقدسيين أمجد أبو عصب بأن مجموعة من أهالي الأسرى المقدسيين توجهت فجرًا لزيارة أبنائها في السجون المذكورة، بعد انقطاع استمر أربعة أشهر.

وكانت مجموعة من ذوي الأسرى المقدسيين توجهت الاثنين لزيارة أبنائها في سجني "النقب" و"ريمون" على نفقتهم الخاصة، بعد أن رفضت مؤسسة الصليب الأحمر الدولي التنسيق للزيارة وتوفير الحافلات.

وأوقفت سلطات الاحتلال في مارس/ آذار الماضي زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين لأبنائهم داخل السجون، بحجة انتشار وباء "كورونا".