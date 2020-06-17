الاحتلال يستولي على 5 جرافات ومعدات ويحتجز عمالا في المزرعة الغربية

رام الله- وطن: استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على خمس جرافات ومعدات وآليات لاستخراج الحجر في منطقة المحاجر من المزرعة الغربية، شمال غرب رام الله.

وقال عضو بلدية المزرعة الغربية وسيم لدادوة، إن عشرات الجنود اقتحموا الموقع المذكور واحتجزوا أكثر من خمسة عمال داخل "كونتينر"، واستولوا على معدات لاستخراج الحجر، ومولدات كهربائية.

وأوضح أن قوات الاحتلال استولت على 5 جرافات من بين 13 موجودة في الموقع.