الاحتلال يعتقل (14) مواطناً من الضفة بينهم والدة أسير وفتية

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم الأربعاء، (14) مواطناً من الضفة غالبيتهم من القدس، بينهم والدة الأسير المقدسي محمد الأعور، رافق ذلك عمليات تنكيل واعتداءات على المعتقلين.

وأفاد نادي الأسير أن (11) مواطناً على الأقل جرى اعتقالهم من عدة أنحاء وبلدات في القدس منذ عصر أمس وحتى صباح اليوم، عُرف منهم: إيمان الأعور والدة الأسير محمد الأعور وشقيقه جبريل الذي جرى الإفراج عنه لاحقاً، إضافة إلى كل من: آدم صيام (14 عاماً)، وشقيقه عامر (17 عاماً)، و الفتى مهدي خضور، والفتى سلطان شويكي، علاوة على الفتى حاتم البشيتي وشقيقه عبد الرحمن، وأدهم الزعتري، ومحمد الترياقي، حيث جرى اعتقالهم عقب الاعتداء عليهم بالضرب، ومن بلدة العيساوية اختطفت قوة من المستعربين الفتى عبد الله رأفت محمود.

ولفت نادي الأسير إلى أن والدة الأسير محمد الأعور كان من المقرر اليوم أن تزور نجلها في سجن "النقب الصحراوي"، علماً أن زوجها معتقل منذ نهاية الشهر الماضي، ويقبع في زنازين مركز تحقيق المسكوبية.

ومن بلدة دورا في الخليل اعتقل الاحتلال الفتيين، مصطفى سمير الزير (16 عاماً)، ومجدي فواز رجوب (16 عاماً).