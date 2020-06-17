"إسرائيل" تنوي تنفيذ عملية الضم على مرحلتين

وطن: أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس إمكانية تطبيق خطة الضم على مرحلتين.

وأضافت انه سيتم في المرحلة الأولى بسط سيادة الاحتلال على المستوطنات الواقعة في عمق الضفة الغربية خارج التجمعات السكانية الفلسطينية الكبرى.

وبحسب الصحيفة، يستدل من أحاديث أجراها نتنياهو مع مصادر متعددة مؤخرا أنّ هذا العمق يشكل 10% من مساحة الضفة الغربية وليس ثلاثين بالمائة كما تتيح خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت، أنه وبعد تنفيذ المرحلة الأولى من الضم، سستوجه "إسرائيل" إلى السلطة الفلسطينية وتدعوها إلى الجلوس حول مائدة التفاوض. وفي حال استمر الرفض الفلسطيني سيتم الانتقال إلى المرحلة الثانية.