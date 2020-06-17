ثلاث جرائم قتل بالداخل خلال 24 ساعة

وطن: قتل الشاب محمد رائد وتد من قرية جت المثلث داخل أراضي الـ48، متأثرا بجروحه الخطيرة نتيجة تعرضه لجريمة طعن في مدينة باقة الغربية، ليل الثلاثاء.

وكان الشاب قد ادخل إلى المستشفى بعد تعرضه للطعن، ليعلن عن وفاته لاحقا، ليرتفع عدد القتلى منذ يوم أمس إلى ثلاثة، بعد قتل الشاب فريد رامي خلاف في العشرينيات من عمره، فيما أصيب فتى (13 عاما) بجروح حرجة، إثر تعرضهما لجريمة إطلاق نار في يافا.

وفي كفر ياسيف، تعرض الشاب أدهم ناطور (20 عاما) لجريمة إطلاق نار، أسفرت عن مقتله متأثرا بجروحه الخطيرة.

وقتل منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، 37 ضحية في جرائم قتل مختلفة بالمجتمع العربي.