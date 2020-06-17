الاحتلال يعتقل السيدة ايمان الأعور فجراً من منزلها في سلوان

رام الله- وطن: أقدمت سلطات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، على اعتقال السيدة ايمان الأعور والدة الأسير المقدسي محمد الأعور القابع في الأسر منذ عامين بعد ان اقتحمت منزلها الكائن في بلدة سلوان و اعتقلت كذلك ابنها جبريل.

وكان من المفترض أن تتوجه الأعور اليوم إلى سجن النقب مع مجموعة من اهالي الاسرى المقدسيين لزيارة أبنائهم القابعين هناك و الذين حرموا من زيارتهم منذ ما يزيد عن أربعة اشهر.

يذكر أن زوج السيدة ايمان معتقل منذ ثلاثة أسابيع و يخضع لتحقيق مكثف في زنازين المسكوبية.