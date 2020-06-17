فيديو| جرافات الاحتلال تهدم منازل ومنشآت في بلدة أبوديس

رام الله- وطن: هدمت جرافات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، منشآت قرب جامعة القدس في أبو ديس، وفي المنطقة الوقعة بين البلدة وقرية السواحرة شرق القدس.

وأفاد شهود عيان، بأن جرافات الاحتلال هدمت بركسا تعود ملكيته للمواطن داوود سلامة شقيرات، وبناء قيد الانشاء، ومحلات تجارية تعود ملكيتها للمواطن طارق السرخي، كما هدمت بناء سكنيا قيد الانشاء تعود ملكيته للمواطنين علي صوان، ومحمد الأعرج.

وأضاف الشهود، أن جرافات الاحتلال هدمت سورا من الملعب التابع لجامعة القدس في أبو ديس .

يتبع..