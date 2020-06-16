بلاطة يفوز على البيرة والأمعري يدك شباك القوات بالستة

وطن: واصل بطل دوري المحترفين بنسخته الحالية مركز بلاطة انتصاراته، وفاز على البيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في لقاء جمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد الجامعة الأميركية في جنين، ضمن الجولة 21 من الدوري.

وبهذا الفوز رفع بلاطة رصيده الى 48 نقطة، أما البيرة فتحمد وصيده عند 30 نقطة في الترتيب السادس.

أحرز أهداف بلاطة، ليث خروب هدفين، وعبد اللطيف البهداري، وأحمد حويطي، أما البيرة فسجل له، محمد عبد الكريم، ومحمد الديربي.

بدوره دك الأمعري شباك القوات الفلسطينية الذي هبط الى دوري الدرجة الأولى، بستة أهداف نظيفة.

وحافظ الامعري على وصافته برصيد 41 نقطة، فيما لم يتغير حال على القوات الذي تجمد رصيده عند النقطة 4.