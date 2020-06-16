جريمة القتل الثانية خلال ساعات.. مقتل شاب بالرصاص في كفر ياسيف بالداخل المحتل

وطن: قُتل شاب بإطلاق نار، وقع الليلة، في بلدة كفر ياسيف في الداخل المحتل.

وحسب المعلومات الأولية فقد أصيب شاب (23 عاما) بجروح وصفت بالخطيرة، جراء إطلاق النار عليه من قبل مسلحين، وتم نقله إلى الى غرفة العلاج المكثف في مستشفى نهاريا، ولاحقاً أعلنت الطواقم الطبية وفاة المصاب بعد أن فشلت محاولات انعاشه .

وهذه جريمة القتل الثانية التي تقع اليوم في الداخل المحتل، فقد قتل ظهر اليوم، الشاب فريد خلاف، في العشرينات من العمر، فيما أصيب فتى (13 عاما) بجروح بالغة الخطورة، في جريمة إطلاق نار بمدينة يافا.

وفي التفاصيل، فقد أقدم جناة على إطلاق النار على الشاب والفتى خلال تواجدهما برفقة بعضهما البعض في أحد شوارع يافا.

ووفقا للتفاصيل الواردة من يافا، فإن والد الضحية، رامي خلاف، قتل عام 2001 في جريمة إطلاق نار بالقرب من منزله في المدينة.

وقدم طاقم طبي الإسعافات الأولية لهما، بيد أنه جرى إقرار وفاة الشاب متأثرا بجراحه الخطيرة، فيما أحيل الفتى إلى المستشفى "فولفسون" لاستكمال العلاج بحالة وصفت بالحرجة.

35 ضحية في جرائم القتل منذ مطلع العام

قتل منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 35 ضحية في المجتمع الفلسطيني في الداخل المحتل في جرائم قتل مختلفة، آخرهم الشاب خليل خليل (28 عاما) من حي الحليصة في حيفا.

والضحايا هم قُتل منذ مطلع العام كل من رائد عبد اللطيف (40 عاما) وجبريل عكاشة (41 عاما) ونهاد الشمالي (28 عاما) من الرملة يوم 6 حزيران/ يونيو، أمير أمون (24 عاما) من يركا يوم 27 أيار/ مايو، يوسف محمد حصارمة (60 عاما) من البعنة يوم 26 أيار/ مايو، صالح فوزي جربان (26 عاما) من جسر الزرقاء يوم 18 أيار/ مايو، عبد الرحيم شلباية (60 عاما) من قلنسوة يوم 17 أيار/ مايو، عميد فاضل في الثلاثينات من عمره من المغار يوم 15 أيار/ مايو، نور شحدة أبو القيعان (20 عاما) من حورة يوم 13 أيار/ مايو، مصطفى درويش يونس (26 عاما) من عارة يوم 13 أيار/ مايو، محمود مؤيد عدوي (29 عاما) من طرعان يوم 10 أيار/ مايو، عوفر أبو سعدة وكارلوس أبو تميمة (28 و40 عاما) من عسفيا يوم 9 أيار/ مايو، سلامة أبو كف (40 عاما) في بئر السبع يوم 7 أيار/ مايو، محمد زياد إغبارية (38 عاما) من أم الفحم يوم 5 أيار/ مايو، ميرفت دسوقي (48 عاما) من اللد يوم 17 نيسان/ أبريل، محمد مصباح من أم الفحم يوم 9 نيسان/ أبريل، أشرف خالد حامد (30 عاما) في جريمة إطلاق نار ببلدة كفر قرع، تمام جبالي (84 عاما) إثر تعرضها لجريمة إطلاق نار في مدينة الطيبة يوم 25 آذار/ مارس، محمد سلمان (20 عاما) من الطيرة يوم 20 آذار/ مارس، زمزم محاميد (19 عاما) من أم الفحم يوم 18 آذار/ مارس، محمد الشمالي (35 عاما) من الرملة يوم 13 آذار/ مارس، محيي الدين هشام بدران (33 عاما) من البعنة يوم 12 آذار/ مارس، نسرين عبد الحفيظ من الطيبة يوم 1 آذار/ مارس، نبيل عيسى عماش في العشرينيات من عمره من جسر الزرقاء يوم 27 شباط/ فبراير، رسمي الأسد في بلدة اللقية بالنقب يوم 9 شباط/ فبراير، عودة أبو جليدان (42 عاما) من العزازمة في منطقة بير هداج بالنقب يوم 5 شباط/ فبراير، محمود مبرشم (30 عاما) من جديدة المكر يوم 20 كانون الثاني/ يناير، عبد المنعم ناجي الجرابعة (25 عاما) من بلدة السيد بالنقب يوم 19 كانون الثاني/ يناير، شادية أبو سريحان (35 عاما) من بير المشاش يوم 14 كانون الثاني/ يناير، ساهر أبو القيعان (25 عاما) من حورة يوم 11 كانون الثاني/ يناير، حمادة طه في الأربعينيات من عمره من كفر قاسم يوم 5 كانون الثاني/ يناير، محمود العطاونة العبيد (16 عاما) من الرملة يوم 4 كانون الثاني/ يناير.