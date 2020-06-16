3 إصابات جديدة بكورونا في رام الله وبيت لحم

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د.مي كيلة تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، اثنتان منها في بيت لحم، وإصابة في رام الله.

وكانت كيلة أعلنت في وقت سابق من مساء اليوم، تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمواطنة في رام الله، و4 مواطنين من محافظة الخليل، بينهم مواطن من تفوح، ومواطن من حلحول ومواطنة ومواطن من مدينة الخليل.

وبذلك تبلغ حصيلة اليوم من الاصابات 11 إصابة، كالتالي: 4 في الخليل، واثنتان في رام الله، واثنتان بيت لحم، واثنتان في القدس، وواحدة في طولكرم.

وذكرت الصحة أن حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين ارتفع إلى 698 إصابة، منها 100 اصابة بعد رفع الاغلاقات.

وقد أعلنت وزيرة الصحة مساء اليوم، إغلاق قسم الباطني في مستشفى عالية الحكومي في الخليل، والعيادات الخارجية في مستشفى الهلال الأحمر في مدينة البيرة، بعد اكتشاف حالات مصابة بكورونا داخلهما.

وأشارت إلى أن المصابة التي أعلن عنها في مدينة رام الله كانت قد دخلت العيادات الخارجية في مستشفى الهلال الأحمر في رام الله، فيما كان مصابان من الخليل يُعالجان داخل قسم الباطني في مستشفى الخليل الحكومي.

وأوضحت أنه سيتم الحجر على جميع الموجودين في هذين القسمين وكل من تواجد فيهما خلال فترة وجود المرضى الذين تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا لمدة 14 يوماً، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم للتأكد من سلامتهم.