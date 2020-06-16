الاحتلال يحتجز رعاة في الأغوار الشمالية

وطن: احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، رعاة بعد ملاحقتهم في منطقة أم القبا بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن الاحتلال طارد رعاة الماشية في أم القبا أثناء رعيهم مواشيهم في المنطقة واحتجز عددا منهم.

وتعتبر أم القبا واحدة من 17 خِربة أو تجمعا صغيرا تابعة لمنطقة المالح في الأغوار الشمالية شرق مدينة طوباس على الحدود الشرقية للضفة الغربية وهي المنطقة المستهدفة من خطة الضم الإسرائيلية.

وتمتد أم القبا على ألفي دونم زراعي، وهي جزء من 180 ألف دونم من مساحة الأغوار الشمالية حوّلتها "إسرائيل" إلى مناطق عسكرية، إلى جانب نحو 60 ألف دونم أغلقها الاحتلال وأعلنها محميات طبيعية.

وفي الشهور الأخيرة بنى مستوطنون بؤرةً استيطانية جديدة على الجهة الشرقية لأم القبا.