تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في رام الله والخليل

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د.مي كيلة تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا لمواطنة في رام الله، و4 مواطنين من محافظة الخليل، بينهم مواطن من تفوح، ومواطن من حلحول ومواطنة ومواطن من مدينة الخليل.

وأوضحت كيلة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 695 إصابة، بينها 324 في محافظة القدس، و299 في بقية المحافظات الشمالية، و72 إصابة في المحافظات الجنوبية، فيما بلغ عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة 120 حالة، منها 27 في محافظة القدس، وإصابة في بيت لحم، 42 في الخليل، 16 في قلقيلية، وإصابة في طولكرم، و4 في جنين، وإصابتان في أريحا، وإصابة في رام الله.

وبلغ عدد حالات الشفاء 570 من مجمل الإصابات المسجلة، أي بنسبة 82% كم مجمل الإصابات في فلسطين.