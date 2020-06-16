استنفار في النرويج... اكتشاف فيروس كورونا في السلمون

وطن: أعلنت النرويج التي تعد أحد أكبر منتجي السمك، أنها على استعداد للتعاون التام مع الصين وتزويدها بكل ما تحتاجه من معلومات وبصورة فورية، عقب اكتشاف آثار لفيروس كورونا في أسماك السلمون.

وبحسب موقع "لوكال" النرويجي، قال وزير الثروة السمكية النرويجي إميل إنجيغريبتسين :"اتصلت بنا السلطات الصينية المسؤولة عن مراقبة جودة المنتجات الغذائية. وطلبت معلومات فورية عن مخاطر العدوى خلال عمليات تحضير سمك السلمون الطازج".

وأضاف "نحرص على إعطاء الجواب الكامل في أسرع وقت ممكن، بهدف تقليل الآثار السلبية على صادراتنا".

وقررت المتاجر الصينية التوقف عن بيع سمك السلمون بعد العثور على علامات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في قسم المأكولات البحرية الرئيسي داخل سوق شينفادي في بكين، ووجدت العينات على خشبات تقطيع الأسماك داخل المحلات.

يذكر أن النرويج تقوم سنويا بتوريد ما يقرب من 24 ألف طن من السلمون إلى الصين.

المصدر: (سبوتنيك)