إصابتا كورونا وحالة شفاء واحدة في الأردن

وطن: أعلن في الأردن، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، إحداهما محلية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (981) حالة.

وأوضحت الحكومة الأردنية في الإيجاز اليومي حول تطورات وضع فيروس كورونا، أن الاصابة المحلية كانت لأحد الكوادر الصحية التي تقوم برعاية المصابين في العاصمة عمان، وحالة لسائق شاحنة غير أردني قادم عبر حدود العمري، تمّ التعامل معه وفق البروتوكول المتّبع، كما أعلنت عن تسجيل حالة شفاء واحدة لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة.