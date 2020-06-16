صورة | تمديد سريان رخص المركبات العمومية والحافلات

وطن: أصدرت وزارة النقل والمواصلات قرارا بتمديد سريان رخص المركبات العمومية والحافلات بسبب الظروف الراهنة في البلاد.

وقال مدير عام سلطة الترخيص يحيى عكوبة، اليوم الثلاثاء، إنه تم تمديد سريان رخص المركبات العمومية والحافلات العمومية وحافلات النقل الخاص لغاية 20/7/2020 تلقائيا بتعليمات من وزير النقل والمواصلات عاصم سالم.

وأضاف عكوبة أنه أصدر تعليماته بتجديد رخص المركبات بكافة أنواعها، ولجمع المواطنين الذين يرغبون بتجديد رخص مركباتهم مدة 6 أشهر بدلا من سنة كاملة نتيجة الأزمة المالية.

وأكد عكوبة أن الإدارة العامة لسلطة الترخيص تضع كافة امكانياتها أمام الجمهور الفلسطيني للتخفيف على المواطنين خلال الأزمة التي يمر بها الشعب.