يافا: مقتل شاب وإصابة فتى في جريمة إطلاق نار

وطن: قُتل الشاب فريد خلاف، في العشرينات من العمر، فيما أصيب فتى (13 عاما) بجروح بالغة الخطورة، في جريمة إطلاق نار بمدينة يافا، ظهر اليوم الثلاثاء.

وفي التفاصيل، فإن الجريمة وقعت في شارع "روبينشطاين"، إذ أقدم جناة على إطلاق النار على الشاب والفتى خلال تواجدهما برفقة بعضهما البعض. وأعلن على الفور عن وفاة الشاب متأثرا بجراحه الخطيرة، فيما أحيل الفتى إلى المستشفى لاستكمال العلاج بحالة وصفت بالحرجة.

ووفقا للتفاصيل الواردة من يافا، فإن والد الضحية، رامي خلاف، قتل عام 2001 في جريمة إطلاق نار بالقرب من منزله في المدينة.

يشار إلى أنه منذ مطلع العام الجاري 2020 ولغاية الآن، 35 ضحية في المجتمع العربي بالداخل المحتل سقطوا بجرائم قتل مختلفة، آخرهم الشاب خليل خليل (28 عاما) من حي الحليصة في حيفا.