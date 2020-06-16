لا إصابات جديدة بـ "كورونا" في غزة

وطن: قالت وزارة الصحة في غزة إنه لم يتم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي الثلاثاء أنها أجرت فحصًا جديدًا لـ 13 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ولم يتم تسجيل إصابات جديدة.

وأضافت أن اجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة 753,11 عينة، منها 681,11 عينة سلبية و72 عينة إيجابية.

وبخصوص الحجر الصحي، أشار تقرير الوزارة أن عدد حالات الدخول في المستشفى الميداني 26 حالة مؤكدة، تم عمل خروج ل 18 حالة في حين مازالت 27 حالة داخل الحجر الصحي في معبر رفح.