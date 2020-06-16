بومبيو: واشنطن لا تدعم حل الدولتين إلا إذا اعتمد على خطة ترامب

وطن: قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة تسعى للتوصل إلى اتفاق بين الليكود وكاحول لافان على خطة ضم الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، في ظل معارضة بعض أعضاء الكنيست من حزب كاحول لافان لفرض لخطة الضم من جانب واحد.

وفي مكالمة هاتفية مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي أوضح بومبيو إن واشنطن لا تدعم حل الدولتين الا إذا اعتمد على خطة الرئيس دونالد ترامب.

وفي ذات السياق هدد ديبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي وزارة العلوم في دولة الاحتلال بتقليص أو وقف تمويل البحوث الإسرائيلية إذا ما تم تنفيذ خطة الضم.