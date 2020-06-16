برشلونة يستضيف ليغانيس سعياً لمواصلة الصدارة

وطن: يستضيف نادي برشلونة منافسه ليغانيس على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الأسبوع 29 لمباريات الدوري الإسباني.

حافظ فريق برشلونة على صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة، بعد فوزه الكبير الذي حققه على مضيفه فريق ريال مايوركا 4-0، بينما يتواجد فريق ديبورتيفو ليغانيس في المركز قبل الأخير برصيد 23 نقطة من أصل 28 مباراة، وأستطاع الفوز في 5 مباريات والتعادل في 8 والهزيمة في 15.

ويتطلع برشلونة الفوز أمام ليغانيس الفوز على فريق ليغانيس والحصول على الثلاث نقاط المهمة، للاستمرار في صدارة جدول ترتيب "الليغا"، وزيادة الفارق مع غريمه التقليدي ريال مدريد.

وكشف مدرب فريق برشلونة الإسباني، كيكي سيتين، وشهدت عودة كيلمونت لينغليت بعد الغياب ضد مايوركا للإيقاف، فيما تم استبعاد جوردي ألبا من قائمة المباراة، نظراً للحصول على البطاقة الصفراء الخامسة أمام مايوركا.

في المقابل يدخل فريق ليغانيس بقيادة أغيري بروح معنوية سيئة، بعد ضياع ثلاث نقاط سهلة أمام فريق ريال بلد الوليد، والهزيمة بنتيجة 2-1.

ويحتاج ليغانيس تحقيق نتيجة إيجابية في المواجهة الصعبة أمام برشلونة، لتحسين موقفه في جدول الترتيب والهروب من منطقة الخطر للابتعاد عن الهبوط إلي دوري الدرجة الثانية بالموسم الجديد.