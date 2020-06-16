إصابتان جديدتان بفيروس كورونا في مدينة القدس

القدس- وطن: ‎أفادت وحدة كورونا شرق القدس، اليوم الثلاثاء، بتسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في مدينة القدس.

وأوضحت في بيان لها، أن الإصابتين لفلسطينيين من القدس، حيث التزما بالحجر الصحي المنزلي في حي وادي الجوز، وفقًا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة.

وناشدت وحدة كورونا الفلسطينيين في المدينة، بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية لا سيما في ضوء انتشار الفيروس في عدد من محافظات الضفة وفي دولة الاحتلال كذلك.

ودعتهم إلى تقليص عملية الاختلاط والتنقلات غير الضرورية إلى أدنى حد.

ونوّهت إلى ضرورة التزام أصحاب صالات الأفراح بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة في ضوء كثرة الاحتفالات والمناسبات، خاصة فحص حرارة المشاركين عند مداخل القاعات، وضرورة ارتداء الكمامات، والحفاظ قدر الإمكان على التباعد حرصًا على سلامة الناس.