وصفته بـ"انفجار رائع".. كوريا الشمالية تفجّر مكتب الاتصال المشترك بين الكوريتين

وطن: رجح مصدر عسكري كوري جنوبي أن تكون كوريا الشمالية قد نسفت مكتب اتصال بين البلدين يقع بمدينة كيسونغ الحدودية بالشمال، بعد رصد صعود دخان مصحوب بصوت انفجار من منطقة المدينة الصناعية.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مصدر عسكري: "تم رصد صعود دخان مصحوبا بانفجار من منطقة مجمع كيسونغ الصناعي في المدينة الحدودية في كوريا الشمالية اليوم الثلاثاء".

وفي وقت لاحق، أكدّ وسائل إعلام حكومية في كوريا الشمالية النبأ، قائلة أن المكتب دمر في "انفجار رائع".