نائب في الليكود: الإدارة الامريكية أعطت الضوء الأخضر لإعلان "الضم"

وطن: قال عضو الكنيست، النائب عن حزب الليكود اوفير اكونيس، إن اعلان السيادة الإسرائيلية على أراضي في الضفة الغربية سيبدأ في الأسابيع القليلة المقبلة وستشمل أجزاء من الأراضي في المناطق المصنفة "C".

وقال النائب خلال لقاء صحفي صباح اليوم ان الإدارة الامريكية أعطت الضوء الأخضر لمثل هذا الاجراء.

من ناحيته قال رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، عضو الكنيست، افيغدور ليبرمان، إنه في حال إطلاق عملية فرض السيادة الإسرائيلية، فإنها ستكون جزئية فقط، بينما ستدفع إسرائيل مستحقاتها كاملة.

وحسب قول ليبرمان، فإن رئيس الوزراء نتنياهو، قد قضى على كل إمكانية فرض السيادة الحقيقية.