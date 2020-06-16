بيونغ يانغ تنسف مكتب ارتباط بسيول

وطن: فجرت كوريا الشمالية الثلاثاء مكتب الارتباط مع كوريا الجنوبية في مدينة كايسونغ الحدودية، كما أعلنت وزارة التوحيد بعد أيام على تصعيد بيونغ يانغ لهجتها حيال سيول.

وقال مكتب المتحدث باسم الوزارة "كوريا الشمالية فجرت مكتب الارتباط في كايسونغ عند الساعة 14,49" بالتوقيت المحلي.

يشار إلى أن كوريا الشمالية كانت وجهت عدة إنذارات للجنوب في الأيام الأخيرة وهددت بتدمير مكتب الاتصال الذي يتولى إدارة العلاقات بين الكوريتين، والذي أنشئ عام 2018.

إلى ذلك، قالت هيئة أركان الجيش الشعبي الكوري اليوم إنها "تعمل على خطة تحرك لتحويل خط الجبهة الى قلعة"، كما نقلت وكالة الانباء الكورية الشمالية الرسمية.

وهذا يمكن أن يشمل هذا التحرك إعادة احتلال مناطق تم نزع السلاح فيها بموجب اتفاق بين الكوريتين.

وتشتبه وسائل إعلام كورية جنوبية بأن ذلك قد يعني إعادة نصب مراكز مراقبة كان الجاران قررا إزالتها في 2018 لخفض التوتر.

أتى ذلك، بعد أن أفادت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية في وقت سابق اليوم أن جيش البلاد "في جهوزية كاملة" للتحرك ضد الجارة الجنوبية، في تصعيد جديد للهجة في شبه الجزيرة الكورية.

يشار إلى أنه منذ مطلع الشهر، كثفت بيونغ يانغ الإدانات اللاذعة إزاء جارتها وخصوصا ضد المنشقين الكوريين الشماليين الذين يرسلون من الجنوب منشورات دعائية عبر المنطقة المنزوعة السلاح الى الشمال.

والأسبوع الماضي أعلن النظام الكوري الشمالي عن قطع قنوات الإتصال السياسية والعسكرية مع "العدو" الكوري الجنوبي.