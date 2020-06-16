الصحة: الخبر المتداول حول رفع لجنة الوبائيات توصية بتجديد الاغلاق في البلاد 14 يوما خبر مضلل ولا صحة له
16.06.2020 10:00 AM
وطن: أكد الناطق باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة أن الخبر المتداول حول رفع لجنة الوبائيات توصية بتجديد الاغلاق في البلاد 14 يوما، خبر مضلل، ولا صحة له.
وكان الخبر قد انتشر في وقت سابق بين صفحات الفيسبوك ومجموعات الواتس اب.
الناطق باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة: الخبر المتداول بين صفحات الفيسبوك ومجموعات الواتس اب حول رفع لجنة الوبائيات توصية بتجديد الاغلاق في البلاد ١٤ يوما، خبر مضلل، ولا صحة له.Posted by وزارة الصحة الفلسطينية on Monday, June 15, 2020