قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في الضفة

وطن: شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات في مناطق مختلفة في الضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين من محافظة الخليل بينهم أسرى محررون.

وأعتقلت قوات الاحتلال المواطنين رائد يقين الجعبري من مدينة الخليل، ويونس عرفات بصل (39 عاما) من بلدة يطا جنوبا، عقب تفتيش منزليهما، وداهمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمالا، واعتقلت ثلاثة أسرى محررين، وهم: وحيد حمدي زامل ابو مارية (52 عاما)، ومحمد شحدة حسن الصليبي (22 عاما)، وسليمان جودات سليمان بحر (21 عاما)، والمواطن نور محمد نايف الصليبي ( 18 عاما)، وتم نقلهم الى معسكر عصيون شمال بيت أمر، ليرتفع عدد المعتقلين من البلدة منذ بداية الشهر الجاري إلى 9.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، الليلة الماضية، المواطن حمزة خيري جيتاوي من منتسبي الأمن الوطني في جنين، أثناء مروره على الحاجز المذكور.

واعتقلت قوات الاحتلال ، شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، هما حافظ ابراهيم أبو بكر، والأسير المحرر عامر عبد الرحمن بعجاوي، بعد اقتحام منزلي ذويهما والعبث بمحتوياتهما.