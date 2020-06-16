ترامب يهدد بولتون بـ "مشكلات جنائية" إذا نشر كتاباً ينتقده

وطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون، قد يواجه "مشكلة جنائية" إذا لم يوقف نشر كتاب ينتقد الرئيس بشدة.

أضاف ترامب في تصريحات للصحفيين من البيت الأبيض يوم الاثنين إن بولتون "سينتهك القانون" لأن المحادثات مع الرئيس "سرية للغاية".

وذكر النائب العام وليام بار للصحفيين أن الكتاب لم يمر "بعملية" لمراجعة المواد السرية.

وستصور مذكرات بولتون ، المقرر نشرها يوم 23 يونيو، الرئيس على أنه "مدمن للفوضى" ، وفقا لدعاية للكتاب كتبتها شركة سيمون وشوستر ، التي ستنشر الكتاب.

وعمل بولتون مستشارا بارزا لترامب على مدار أكثر من عام، وتم تسليط الضوء عليه خلال مسألة اتهام ترامب بالتقصير.