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اسعار صرف العملات

16.06.2020 07:21 AM
اسعار صرف العملات

وطن: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي: 

الدولار: 3.44

اليورو: 3.83

الدينار: 4.82

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