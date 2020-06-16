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إقتصاد وأعمال
فيديو .. قوات الاحتلال تقتحم عدة أحياء بمدينة رام الله
الاحتلال يقصف عدة مناطق في غزة
بكين تحذر.. وضع تجدد انتشار فيروس كورونا في العاصمة "خطير جدا"
عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم تجاوز 8 ملايين
هجوم صاروخي على معسكر أمريكي في محيط مطار بغداد
العاروري: سنسلك كل الطرق لمواجهة الضم
وزيرة الصحة: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل
المرأة العاملة في قطاع العادلة.. أمام تحدي نظرة المجتمع والتنشئة الاجتماعية لها
"شغف العمل التطوعي".. مبادرة لتسويق بطيخ وشمام الأغوار في مدن الضفة
المحررة سماح جرادات لوطن: الزنزانة "مقبرة الأحياء".. وفرحتنا تظل منقوصة بسبب بقاء آلاف الأسرى وراء القضبان
ترامب يهدد بولتون بـ "مشكلات جنائية" إذا نشر كتاباً ينتقده
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اكتشاف هياكل مثيرة في باطن الارض
اسعار صرف العملات
16.06.2020
07:21 AM
وطن
: جاءت اسعار صرف العملات لليوم الثلاثاء كما يلي:
الدولار: 3.44
اليورو: 3.83
الدينار: 4.82
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