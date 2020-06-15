الاحتلال يقصف عدة مناطق في غزة

وطن: شنت طائرات ومدفعية الاحتلال، الليلة، عدة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة، ما تسبب بأضرار مادية بسيطة، فيما لم تسجل أي إصابات في صفوف المواطنين.

و قصفت طائرة بدون طيار أرضًا في محيط مطار غزة الدولي شرقي مدينة رفح، فيما قصفت مدفعية الاحتلال موقع للرصد تابعة للمقاومة شرقي بلدة القرارة شرقي محافظة خان يونس. كما قصفت مدفعية الاحتلال موقع رصد أخر للمقاومة شرقي بلدة وادي السلقا شرقي مدينة دير البلح .

وقال بيان لجيش الاحتلال إن طائرة عسكرية أغارت على بنية تحتية تستخدم لنشاطات تحت أرضية تابعة لحركة حماس في جنوب قطاع غزة.

وأضاف أن دباباته قصفت مواقع عسكرية تابعة لحماس، زاعما أن الغارات جاءت ردًا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي المحتلة عام 1948 في وقت سابق هذا المساء.