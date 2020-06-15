مستوطنون يشعلون النار بأراض زراعية شرق رام الله

رام الله- وطن: أشعل مستوطنون النار، مساء اليوم الاثنين، بأراض زراعية بمنطقة عين سامية قرب قرية كفر مالك شرق مدينة رام الله.

وأقدم المستوطنون على إشعال حرائق بالأراضي الزراعية والجبلية في منطقة عين سامية بحماية من قوات الاحتلال، فيما هرع المواطنون وطواقم الدفاع المدني لإطفاء الحرائق التي أتت على مزروعات المواطنين.

ويحاول المستوطنون السيطرة على المنطقة وسرقة أراضيها، بهدف مصادرة الينابيع والتي هي مصدرا للمياه العذبة التي تغذي بلدات شرقي رام الله.