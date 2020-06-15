وزيرة الصحة: 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل

رام الله- وطن: أعلنت وزيرة الصحة د.مي كيلة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل.

وأِشارت الى ان الاصابات بينها اثنتان في الظاهرية (38 عاماً، ورضيعة بعمر شهرين)، وإصابة واحدة في بني نعيم (43 عاما)، وجميعها لمخالطي مصابين سابقين.

ولفتت الى أن حصيلة الاصابات بالفايروس في فلسطين ارتفعت لتصل إلى 689، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة، وعدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة 114 حالة.

وبتسجل الحالات الثالث المصابة بالفيروس، مساء اليوم، يرتفع عدد المصابين بكورونا خلال اليوم إلى 13 حالة (واحدة في بيت لحم، و12 حالة في الخليل).