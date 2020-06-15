بسبب "كورونا".. اغلاق المحاكم النظامية والنيابات في الخليل وبيت لحم وحلحول حتى السبت

وطن: قرر المستشار عيسى أبو شرار، رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي رئيس المحكمة العليا، وبالاتفاق مع النائب العام المستشار اكرم الخطيب والتشاور مع وزيرة الصحة د. مي كيلة، اغلاق المحاكم النظامية والنيابات العامة في الخليل وبيت لحم وحلحول حتى يوم السبت، وذلك بناء على تطورات الحالة الوبائية في المحافظتين.

وسيصدر بيان مشترك عن النيابة العامة ومجلس القضاء الأعلى يوم السبت للاعلان عن تطورات انتظام العمل في كل من الخليل وبيت لحم وحلحول، وفي ما جاء في بيان صادر عن مركز الإعلام القضائي.

ويستمر العمل في المحاكم والنيابات في باقي المحافظات كالمعتاد.