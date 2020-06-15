مستوطنون يحطمون ألواح طاقة شمسية ومحتويات مساكن جنوب نابلس

وطن: حطم مستوطنون، اليوم الاثنين، ألواحا للطاقة الشمسية، وسرقوا محتويات مساكن للمواطنين في منطقة الفجم التابعة لبلدة عقربا جنوب محافظة نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، إن المستوطنين هاجموا مساكن مزارعين وأصحاب حظائر أغنام في منطقة الفجم شرق عقربا، وحطموا ألواح الطاقة الشمسية وسرقوا بطارياتها.

وأضاف أن المستوطنين خربوا وكسروا محتويات المساكن وحظائر الأغنام وسرقوا أغراضا منها.

وأكد دغلس أن هذه المساكن تعود للمواطنين عطية فهمي ريحان بني منية وأولاده.