الأردن: 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة الأردنية، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 18 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، منها حالتان محليّتان من العينات العشوائية مجهولة المصدر، و16 حالة غير محليّة.

وبحسب بيان مشترك صادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء في الأردن، فإن الاصابتين المحليتين سجلت إحداها في لواء عين الباشا من العيّنات العشوائيّة، والاخرى في لواء الرمثا من العيّنات العشوائيّة ايضا، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في الاردن إلى 979 حالة.

كما سُجِّلت (10) حالات شفاء لهذا اليوم في مستشفى الأمير حمزة، وتمّ إجراء (8193) فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن (283673) فحصاً.