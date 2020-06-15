الحكومة تقرر إلزام المنشآت والمحال التجارية والمؤسسات الحكومية بتطبيق الإجراءات الوقائية

وطن: قرر مجلس الوزراء إلزام كافة المنشآت الإقتصادية والمحال التجارية والمؤسسات الحكومية بتطبيق الإجراءات الوقائية الصحية من فيروس كورونا، تحت طائلة المسؤولية القانونية.

ووافق المجلس خلال جلسته اليوم، في رام الله، على التوصية المقدمة من وزير الأشغال العامة والإسكان بإحالة عطاء مشروع تنفيذ شبكة ري في المحافظات الجنوبية لري "5000" دونم من المياه الصحية المعالجة، وهو جزء من برنامج يشمل محطة معالجة للمياه العادمة و29 بئر مياه وخزانين للمياه ومحطة ضخ وشبكات ري لري 15000 دونم.

واعتمد حزمة الحوافز لمنطقة الأغوار والمناطق المسماة "ج" باعتبارها ذات أولوية تنموية. كما اعتمد اتفاقية دراسة جدوى مشروع طريق بديل لوادي النار.

وقرر المجلس تشكيل لجنة لحوكمة المؤسسات الحكومية غير الوزارية.