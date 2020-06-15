الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية تختتم برنامجها التدريبي "حول ادارة المشاريع"

رام الله- وطن: اختتمت الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية برنامج تدريبي نوعي حول ادارة المشاريع على مدار 6 ايام، حيث اعتمد المدرب على التطبيقات والامثلة العملية للمشاريع التي تنفذها المؤسسات الاعضاء بهدف الاستفادة من الخبرات وتطويرها، بمشاركة ممثلين عن مؤسساتها الاعضاء في قطاع غزة والضفة الغربية ولأول مرة من خلال تطبيق زووم والتي جاءت وفقا لاحتياجاتهم واولوياتهم بهدف بناء قدراتهم وتطوير ادائهم للنهوض بوضع المؤسسات القاعدية لينعكس ذلك على اداء هذه المؤسسات وعلى مجتمعاتهم المحلية وفئاتهم المستهدفة وتعزيز الادارة الرشيدة.

وتأتي هذه البرامج التدريبية ضمن برنامج بناء قدرات المؤسسات الاعضاء الذي يستمر لثلاث سنوات والذي تم البدء في تنفيذه من العام 2018 وينتهي بالعام 2020.

ويأتي هذا البرنامج ضمن مشروع "شبكات واتحادات المجتمع المدني الفلسطيني: المحرك الاساسي لتنمية المجتمع المدني والتأثير في السياسات العامة" الذي تنفذه الهيئة الوطنية للمؤسسات الاهلية – PNIN بالشراكة مع شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية PNGO، والاتحاد الفلسطيني العام للجمعيات الخيرية، واتحاد الجمعيات الخيرية – القدس. والذي يهدف الى تعزيز دور منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في الحوار الوطني، والسياسات العامة، والتشبيك على المستوى الاقليمي وبتمويل من الاتحاد الاوروبي.