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وزيرة الصحة: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل بينهم 6 أطفال

15.06.2020 03:17 PM
وزيرة الصحة: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل بينهم 6 أطفال

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، بينهم 6 أطفال.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن 8 إصابات سجلت لمخالطي مصاب سابق، إضافة إلى مواطن كان يعمل داخل الخط الأخضر، موضحة أن 5 إصابات سجلت في مدينة حلحول، و4 إصابات في مدينة الخليل.

وتابعت: بتسجيل الحالات الجديدة ترتفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 686، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة أي التي لا تزال مصابة ارتفع إلى 111 حالة.

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