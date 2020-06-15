الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 37 عينة

وطن: قالت وزارة الصحة في قطاع غزة إنه لم تسجل أي إصابات جديدة بكورونا بعد إجراء 37 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة في تقريرها اليومي، أن عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا بلغت 72 حالة، تعافى منها 45 حالة، فيما بلغت عدد الحالات النشطة الموجبة 26 حالة، وتسجيل حالة وفاة واحدة.

وأشارت الصحة إلى أنها أجرت 37 عينة جديدة خلال 24 ساعة الماضية ولم يتم تسجيل إصابات جديدة

وقالت "إن إجمالي عدد العينات التي تم فحصها للحالات المشتبهة بلغ 11،740 عينة، منها 11،668 عينة سلبية و72 عينة إيجابية"