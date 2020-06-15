الرئيس يؤكد على ضرورة التزام المسؤولين والمواطنين بإجراءات الوقاية للسلامة من فيروس كورونا

رام الله- وطن: أكد الرئيس محمود عباس، على ضرورة التزام المسؤولين وأبناء شعبنا باجراءات الوقاية والسلامة العامة، والمتمثلة بارتداء الكمامة ومنع التجمعات، للحيلولة دون انتشار فيروس "كورونا"، وحفاظا على سلامتهم.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للرئيس في مدينة رام الله، اليوم الإثنين، رافقه خلالها رئيس الوزراء محمد اشتية وعدد من المسؤولين.

وجال الرئيس في شوارع وأسواق مدينة رام الله، واستمع لعدد من المواطنين حول أوضاعهم، وحثهم على الالتزام والتقيد بالتعليمات التي تصدرها وزارة الصحة والجهات المختصة، لمنع تفشي فيروس "كورونا".