الاحتلال يعتقل 7 مقدسيين ويعتدي بالضرب على أحدهم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، سبعة مواطنين من بلدة الطور في القدس المحتلة، واعتدت بالضرب على أحدهم وعائلته.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت الطور واعتقلت كلا من: جمال الزعتري، وساري أبو الهوى، وحمزة أبو الهوى، وساري الجولاني، ومحمد أبو جمعة، بعد ان داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين محمد وأحمد الزعتري، بعد ان اعتدت عليهما بالضرب المبرح، لدى تواجدهما أمام مركز المسكوبية لمتابعة اعتقال شقيقهما الثالث جمال.