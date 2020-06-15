اجتماع جديد لمسؤولين من دولة الاحتلال مع السفير الأميركي لمحاولة التوصل إلى اتفاق حول "الضم"

وطن: من المقرر أن يعقد بعد ظهر اليوم الإثنين، اجتماع جديد بين مسؤولين من دولة الاحتلال والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان بهدف محاولة التوصل لاتفاق حول تنفيذ خطة الضم.

وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن الاجتماع يهدف إلى ردم الخلافات القائمة بين بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال من جهة وبيني غانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل وغابي أشكنازي وزير الخارجية من جهة أخرى.

ووفقًا للهيئة، فإن هناك خلافاً حول آلية تطبيق خطة الضم، حيث يسعى السفير الأمريكي لبلورة موقف إسرائيلي موحد منها.

ومن المتوقع أن يعقد لقاء آخر بين نتنياهو وغانتس وأشكنازي لوحدهم لبحث القضية نفسها.

ويحاول نتنياهو الحصول على موافقة من أجل الضم الكلي وفق الخطة الأمريكية، فيما يريد غانتس أن يكون ذلك بتنسيق دولي وأن يكون الضم بالحد الأدنى لكتل استيطانية كبرى فقط، وذلك لمنع أي خلافات مع الأردن.