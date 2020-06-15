غزة: توغل محدود لآليات الاحتلال وإطلاق نار على الحدود

وطن: توغلت عدة آليات عسكرية للاحتلال، صباح اليوم الاثنين، بشكل محدود في أراضي المواطنين شمال بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن 3 جرافات عسكرية، توغلت بشكل محدود لعشرات الأمتار في أراضي المواطنين بتلك المنطقة، وسط عمليات تجريف وإطلاق نار بشكل متقطع تجاه الأراضي القريبة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، أطلقت قوات الاحتلال النار وقنابل الغاز تجاه أراضي ومنازل المزارعين قبالة عدة مناطق وسط وجنوب القطاع.