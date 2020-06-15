الاحتلال يهدم شقتين سكنيتين ومخازن في مخيم شعفاط شمال شرق القدس

القدس- وطن: شرعت آليات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم شقتين سكنيتين ومخازن في مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت حي رأس شحادة في مخيم شعفاط وهدمت بناية تضم شقتين سكنيتين مساحة كل منهما 160 مترا مربعا، وأربعة مخازن تجارية، تعود ملكيتها للمواطنين ايهاب حسن علقم، واسامة احمد علقم.

وأضافت، أن قوات الاحتلال منعت المواطنين من الوصول إلى منطقة الهدم، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.